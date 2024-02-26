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На встречу никто не пришел: Поляки поставили Зеленского и Шмыгаля в нелепое положение

На встречу никто не пришел: Поляки поставили Зеленского и Шмыгаля в нелепое положение

Жизнь – суровая штука. Как больно бывает, наверное, когда в наркотическом угаре и с гипертрофированным чувством собственного величия из-за него, ты повелеваешь миром, а в реальности от тебя требуют взять веник и совок и убрать за собой – наверное, после сегодняшнего дня может поведать всем президент Украины Зеленский.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
&quot;Можно даже в Варшаве, если у украинцев хватит керосина долететь до нее&quot;. Уж кто кто,а шляхта очень хорошо знает кто такие украинцы. За &quot;Волынскую резню&quot; и другое, шляхтичи никогда не забудут
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14 час.
Лиза
Польша показала кто здесь хозяин, мыши кошкам стрелки не забивают.
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9 час.

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