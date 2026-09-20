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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Другая страна, отсутствие детей и просто зависть: Из-за чего рухнул брак Максима Леонидова и Ирины Селезнёвой

Шоу-бизнес: Другая страна, отсутствие детей и просто зависть: Из-за чего рухнул брак Максима Леонидова и Ирины Селезнёвой

Брак Ирины Селезневой и Максима Леонидова на протяжении многих лет считался эталонным: супруги, хоть и не имели детей, были счастливы.

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