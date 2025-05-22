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Царьград

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Москва не примет подпись Зеленского под мирным соглашением между Россией и Украиной

Москва не примет подпись Зеленского под мирным соглашением между Россией и Украиной

МИД РФ выступил против подписи нелегитимного президента Владимира Зеленского под меморандумом.Украина должна выбрать нового президента, который будет иметь законное право подписывать важные государственные документы.

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