МИД РФ выступил против подписи нелегитимного президента Владимира Зеленского под меморандумом.Украина должна выбрать нового президента, который будет иметь законное право подписывать важные государственные документы.
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