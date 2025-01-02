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Лиза Базыкина переживала из-за постельной сцены с Сашей Петровым: «Мы с мамой были в ступоре»

Лиза Базыкина переживала из-за постельной сцены с Сашей Петровым: «Мы с мамой были в ступоре»

В 2022 году на экраны вышел сериал «Надвое», где Лиза Базыкина и Саша Петров играли главные роли. По сюжету веселый холостяк Саня проникается нежными чувствами к серьезной виолончелистке.

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