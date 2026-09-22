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Царьград

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Садовод рассказал, как осенью увеличить урожай клубники на 100%

Садовод рассказал, как осенью увеличить урожай клубники на 100%

Садовод поделился секретами успешной осенней посадки клубники. Он рекомендовал тщательно поливать растения в октябре и ноябре, если нет дождя, и защищать их пластиковыми ящиками и нетканым материалом.

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