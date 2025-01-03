Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran отметил, что Еврокомиссия, возглавляемая Урсулой фон дер Ляйен, прилагала все усилия, чтобы остановить импорт российских энергоносителей.
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