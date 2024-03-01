«Громкий провал»: СМИ рассказали о сигнале Макрона Путину

Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину не испугали Россию, наоборот, реакция западных лидеров на это заявление продемонстрировала неготовность Европы к военному конфликту, сообщает BFM TV.
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