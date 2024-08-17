Освобожденный при обмене Селезнев назвал безопасные от действий США страны

Освобожденный из американской тюрьмы в результате масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада Роман Селезнев назвал четыре безопасные страны для россиян, откуда «США не смогут похитить людей».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии