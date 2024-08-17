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Освобожденный при обмене Селезнев назвал безопасные от действий США страны

Освобожденный при обмене Селезнев назвал безопасные от действий США страны

Освобожденный из американской тюрьмы в результате масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада Роман Селезнев назвал четыре безопасные страны для россиян, откуда «США не смогут похитить людей».

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