Путин рассказал, что подрабатывал таксистом. Реакция иностранцев

"Представьте, что вы пассажир и позже рассказываете эту историю в пабе: "Влад когда-то был моим таксистом!" Бонжур, дорогие читатели! Да, это французское приветствие, и оно в данном случае является отсылкой к знаменитому французскому фильму "Такси".