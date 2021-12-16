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Путин рассказал, что подрабатывал таксистом. Реакция иностранцев

Путин рассказал, что подрабатывал таксистом. Реакция иностранцев

"Представьте, что вы пассажир и позже рассказываете эту историю в пабе: "Влад когда-то был моим таксистом!" Бонжур, дорогие читатели! Да, это французское приветствие, и оно в данном случае является отсылкой к знаменитому французскому фильму "Такси".

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