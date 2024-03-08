Андрей Золотарёв: Это катастрофа. Сорваны торги на питание для ВСУ

Это катастрофа. Торги на питание для армии сорваны второй раз подряд в этом году. Похоже, что свою профнепригодность окончательно продемонстрировал глава «Государственного оператора тыла» (ДОТ) Арсен Жумадилов.
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