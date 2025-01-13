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Медведев назвал единственный «сценарий урегулирования» конфликта на Украине

Медведев назвал единственный «сценарий урегулирования» конфликта на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал «высосанные из пальца» многочисленные «сценарии урегулирования» российско-украинского конфликта, в частности обширному разбору подвергся «германский сценарий».

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