Медведев назвал единственный «сценарий урегулирования» конфликта на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал «высосанные из пальца» многочисленные «сценарии урегулирования» российско-украинского конфликта, в частности обширному разбору подвергся «германский сценарий».
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