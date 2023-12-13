В челябинские школы возвращаются ученики. Но не все

В Челябинске из-за холодов отменили занятия в младшей и средней школе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в среду, 13 декабря, в связи с низкой температурой атмосферного воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 7 классы первой смены.