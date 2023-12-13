РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

240 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Ха ха ха ,  РЕМОНТ ЛЕТАЮЩЕГО  ВЕДРА  с  ГАЙКАМИ ЗАЙМЕТ  аж 2-года Карл ...!!! ОХРЕНЕТЬ НЕ ВСТАТЬ ,,ПОЛЕВЫЕ УСЛОВИЯ,, ...В США хотят собра...
  • Svetlana Kuzmina
    Страна, изгнавшая истинного Бога, обречена и фиктивная конфессия только усугубит развал страны.Закон о запрете У...
  • Валерий Шаронов
    да это один из немногих депутатов а большинство сами имеют определённые выгоды от существующей системы и никогда не п...«Разве можно побе...

В челябинские школы возвращаются ученики. Но не все

В челябинские школы возвращаются ученики. Но не все

В Челябинске из-за холодов отменили занятия в младшей и средней школе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в среду, 13 декабря, в связи с низкой температурой атмосферного воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 7 классы первой смены.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх