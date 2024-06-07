Дирижер Гергиев заявил, что патриотизма для работы в театре недостаточно

На дискуссии в рамках ПМЭФ "Великие культуры: новые возможности развития творческого взаимодействия стран БРИКС" худрук Мариинского и директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев назвал условие постановки патриотических спектаклей.
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