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Дирижер Гергиев заявил, что патриотизма для работы в театре недостаточно

Дирижер Гергиев заявил, что патриотизма для работы в театре недостаточно

На дискуссии в рамках ПМЭФ "Великие культуры: новые возможности развития творческого взаимодействия стран БРИКС" худрук Мариинского и директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев назвал условие постановки патриотических спектаклей.

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