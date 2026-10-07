Армия РФ ликвидировала крупный пункт ВСУ в Сумской области

Российские военные нанесли удар по крупному пункту временной дислокации всушников под Сумами. Объект, где находились украинские военнослужащие, был стерт с лица земли.
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