«Это наша родина» - В Москве наглые торгаши устроили перед "Русской общиной" настоящий спектакль

Еда, я тебя омномном! На днях ребята из "Русской общины" нагрянули на очередную точку, где южане ведут бойкую незаконную торговлю овощами и фруктами.
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