«Это наша родина» - В Москве наглые торгаши устроили перед "Русской общиной" настоящий спектакль

АК Арик Кука Полиция не ладит с народом. Русские нко могут помогать полиции, проводить совместные мероприятия. В сша есть рейнджеры. В царской России были юнкера. Какого черта народ не имеет сил и средств для самообороны.

ЕА Евгений Алексеенко Вы правы,но кто у нас во власти,тот и вредит народу и Государству!