Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Это наша родина» - В Москве наглые торгаши устроили перед "Русской общиной" настоящий спектакль

«Это наша родина» - В Москве наглые торгаши устроили перед "Русской общиной" настоящий спектакль

Еда, я тебя омномном! На днях ребята из "Русской общины" нагрянули на очередную точку, где южане ведут бойкую незаконную торговлю овощами и фруктами.

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Комментарии
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АК
Арик Кука
Полиция не ладит с народом. Русские нко могут помогать полиции, проводить совместные мероприятия. В сша есть рейнджеры. В царской России были юнкера. Какого черта народ не имеет сил и средств для самообороны.
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7 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Вы правы,но кто у нас во власти,тот и вредит народу и Государству!
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6 час.
Егор П
А какой дурак у них всё ещё покупает!?
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6 час.
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