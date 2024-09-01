Чем отличается масло гхи от обычного топлёного масла?

Масло гхи стало очень популярно среди адептов здорового образа жизни, но нельзя ли вместо индийского продукта использовать обычное российское масло? Масло гхи пришло на российские кухни из Индии — там его использовали в аюрведе и кулинарии.
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