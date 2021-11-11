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  • Наталья Водяхина
    Подавайте на алименты. Если жить негде на развод не подавай.Муж не дает денег...
  • Марина Трянина
    сплошные не хочу, не нравится, хочу сама... ну и живи сама, со всеми родственниками в контрах, почему они должны помо...У нас нет жилья, ...
  • Эдита Ковалева
    Какая-то абсурдная сумма - 35 грн. в день. Это 1050 грн. в месяц, грубо говоря около 40 долларов или 3000 руб. И это ...Муж не дает денег...

Муж не дает денег и контролирует все мои расходы

Муж не дает денег и контролирует все мои расходы

Мы постоянно ругаемся с мужем. Вместе уже 8 лет. Есть маленькая дочь. Сейчас я в декрете с ребенком.

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Комментарии
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Елена игрик
Ну, если восемь лет вас это не смущало, да еще и родить от жлоба решили, чего уж теперь жаловаться, дело сделано...
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3 час.
Эдита Ковалева
Какая-то абсурдная сумма - 35 грн. в день. Это 1050 грн. в месяц, грубо говоря около 40 долларов или 3000 руб. И это для семьи состоящей из 3х человек......только поездка на маршрутном такси стоит 10 грн., это так, для сравнения. Звучит неправдоподобно, или муж не просто жлоб, а жлобяра в высшей степени и бежать от такого надо сломя голову. Извините.
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5 мин.
Наталья Водяхина
Подавайте на алименты. Если жить негде на развод не подавай.
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2 мин.

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