Муж не дает денег и контролирует все мои расходы

Ну, если восемь лет вас это не смущало, да еще и родить от жлоба решили, чего уж теперь жаловаться, дело сделано...

Эдита Ковалева

Какая-то абсурдная сумма - 35 грн. в день. Это 1050 грн. в месяц, грубо говоря около 40 долларов или 3000 руб. И это для семьи состоящей из 3х человек......только поездка на маршрутном такси стоит 10 грн., это так, для сравнения. Звучит неправдоподобно, или муж не просто жлоб, а жлобяра в высшей степени и бежать от такого надо сломя голову. Извините.