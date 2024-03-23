Вы "бицуху" Макрона видели? "Берегитесь, мистер Путин". Поток шуток уже не остановить

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо прокомментировал новую фотографию президента Франции Макрона в своих социальных сетях, высмеяв лидера государства, припомнив ему его агрессивную риторику по отношению к Москве.
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