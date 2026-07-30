Три сенчури-брейка от Джадда Трампа в 1/4 финала Шанхай Мастерс 2026 (видео)

Джон Хиггинс потерпел шокирующее поражение от Джадда Трампа со счетом 0-6 в 1/4 финала Shanghai Masters 2026 Джадд Трамп (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Трансляции, расписание - 1/8 финала Джадд Трамп в невероятном матче разгромил четырехкратного Чемпиона мира Джона Хиггинса.