Россия выступает против передачи Аргентиной вертолетов Киеву: главное за сутки

МОСКВА, 29 декабря, ФедералПресс. Посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов прокомментировал возможную передачу Аргентиной российских вертолетов Украине, в Нидерландах испугались войны с Россией, а в Киеве остались недовольны новым пакетом военной помощи.
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