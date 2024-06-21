В Новосибирске возбуждено дело после пожара и взрыва с гибелью человека

Задержан заместитель директора компании "СибВторРесурс".После взрыва и пожара в производственном цехе компании "СибВторРесурс" в городе Оби Новосибирской области, в результате которых погиб 34-летний мужчина и ещё шесть человек получили травмы и ожоги, СК возбудил уголовное дело.
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