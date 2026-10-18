Погода на неделю в Краснодарском крае с 19 по 25 октябряВ Краснодаре в начале недели около +20…+22 °C, к выходным потеплеет до +21…+23 °C.
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