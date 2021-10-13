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В Москве планируют открыть 25 станций метро до 2025 года

В Москве планируют открыть 25 станций метро до 2025 года

Расширение московского метрополитена на 25 станций ожидается в ближайшие три года, сообщили 12 октября в пресс-службе мэра столицы Сергея Собянина.

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