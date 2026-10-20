ТУНИС, 20 октября. /ТАСС/. Танкер с более чем 2 млн баррелей нефти на борту подорвался на морской мине в южной части Ормузского пролива, после чего на судне возник пожар.
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