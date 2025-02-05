Трамп заявил о прогрессе в «конструктивном диалоге» с Киевом и Москвой

Дональд Трамп заявил, что США ведут «конструктивные переговоры» с Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта, добавив, что надеется на его скорое завершение, передаёт «Комсомольская правда».
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