Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 097 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Храни  вас Господь, ребята!!!Возвращение "Рати...
  • Дмитрий Иванов
    Людмила Семенова Дмитриевым надо просто предоставить результаты ДНК. А таджика лишить гражданства, после отсидки где-...Оказывается, прес...
  • Ольга Кожемякина
    Не статья, а провокаторский высер! Такие нелепицы нам предлагают читать западные жополизы, что просто диву даешься! Н...Оказывается, прес...

Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана

Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана

"Принято решение отменить безвизовый режим для владельцев общегражданских паспортов Таджикистана во время их поездок в Турцию в соответствии со статьёй 18 Закона об иностранцах и международной защите № 6458", - сказано в тексте указа Реджепа Тайипа Эрдогана, который опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
а мы ? Когда?
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх