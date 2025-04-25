В народном календаре насыщенная событиями пятница — день Василия Парильщика (как вариант — Лесной праздник).
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В народном календаре насыщенная событиями пятница — день Василия Парильщика (как вариант — Лесной праздник).