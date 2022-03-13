Статистика COVID-19

13 марта 2022 года в ЯНАО 434 новых случая заболевания COVID-19 (за весь период – 132 449) 119 611 человек выздоровело Умерших нет (за весь период умерли 1020 человек) 284 пациента госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 19 пациентов в тяжелом состоянии, 5 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 14 новых […]13 марта 2022 года в ЯНАО 434 новых случая заболевания COVID-19 (за весь период – 132 449) 119 611 человек выздоровело Умерших нет (за весь период умерли 1020 человек) 284 пациента госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 19 пациентов в тяжелом состоянии, 5 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 14 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 199) 420 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 121 250) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.