Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов объявил свои результаты

В номинации «Хореографы» конкурс проводился в третий раз. Предыдущий состоялся пять лет назад. Как и прежде, проходил он в три тура: первый – заочный, на втором — участники показывали соло и дуэтные номера, а третий был отдан массовым сценам.
В номинации «Хореографы» конкурс проводился в третий раз. Предыдущий состоялся пять лет назад. Как и прежде, проходил он в три тура: первый – заочный, на втором — участники показывали соло и дуэтные номера, а третий был отдан массовым сценам.
Свежие комментарии