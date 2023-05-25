FiNE NEWS

1 662 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Зеличенок (Моисеева)
    Это как,интересно? ОгласитеШойгу: на вторжен...
  • алексей кардаильский
    Сколько ещё будем терпеть и чертить линии???Не пора ли ударить по Киеву да так чтобы охоту на теракты отбить навсегдаНалёт БПЛА на Сев...
  • алексей кардаильский
    Зазнавшийся "деревянный" полуфутболист с повадками гопника!!!И это игрок сборной!!!УЖАС!!!Футболист “Спарта...

Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов объявил свои результаты

Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов объявил свои результаты

В номинации «Хореографы» конкурс проводился в третий раз. Предыдущий состоялся пять лет назад. Как и прежде, проходил он в три тура: первый – заочный, на втором — участники показывали соло и дуэтные номера, а третий был отдан массовым сценам.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх