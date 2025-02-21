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Депутат Гаврилов: установить самозапрет на кредиты можно через "Госуслуги"

Депутат Гаврилов: установить самозапрет на кредиты можно через "Госуслуги"

Россияне смогут установить самозапрет на выдачу кредитов, подав заявление через портал "Госуслуги". Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов.

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