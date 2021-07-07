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День семьи, любви и верности в Амурскойо области

Накануне Дня семьи, любви и верности врач-методист медико-санитарной части УМВД России по Амурской области Евгения Прагнимак, воспитывающая вместе с мужем Александром двух маленьких дочерей, поделилась своими секретами счастливой семейной жизни.

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