Песков: Киев отказался подписать стамбульские соглашения из-за давления Лондона

Киев отказался подписать стамбульские соглашения из-за давления со стороны Лондона. Соответствующее заявление в ходе сегодняшней беседы с журналистами сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, информирует ТАСС.
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