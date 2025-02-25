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В Евпатории отреставрируют «Дом с оленем»

В Евпатории отреставрируют «Дом с оленем»

В Евпатории отреставрируют «Дом с оленем» Многоквартирный дом на Театральной площади, известный как «Дом с оленем» или «Дом лётчиков», был построен в начале XX века и является объектом культурного наследия.

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