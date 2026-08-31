Лидер церкви объединения осуждена на два года в Южной Корее

СЕУЛ (ИА Реалист). 31 августа 2026 года суд Центрального округа Сеула приговорил лидера церкви объединения Хан Хак Чжа, известную как «Истинная мать», к двум годам тюремного заключения по делу о коррупции и незаконном политическом влиянии.