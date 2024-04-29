Украинское наследие: Масштабы бытовой коррупции на новых территориях угрожают безопасности РФ

ВА

Владимир Амосов

Мы сами часто не можем понять, что в жизни важнее всего. А важнее всего в жизни - ВРЕМЯ. Часто мгновение решает судьбу человека. А про годы я уже и не говорю. После распада СССР прошло более 30 лет! Предки ушли в другой мир, народилось новое поколение в условиях враждебное к России, ко всему русскому. А мы все думаем по-старинке. Приглашаем в дом, усаживаем за стол, угощаем домашними яствами. А гость то оказывается, если не явным врагом или преступником то уж хамом точно. Это совершенно чужие люди. Я не ведаю, что можно сейчас делать, но диктатура и прямое российское правление пошло бы на пользу. Ну и еще про ВРЕМЯ. Самые трудные вопросы в жизни, не откладывая, надо решать сразу.