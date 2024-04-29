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Украинское наследие: Масштабы бытовой коррупции на новых территориях угрожают безопасности РФ

Украинское наследие: Масштабы бытовой коррупции на новых территориях угрожают безопасности РФ

Политнавигатор В Запорожской области, как и на других освобожденных территориях, главной проблемой остается бытовая коррупция.

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Комментарии
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ВА
Владимир Амосов
Мы сами часто не можем понять, что в жизни важнее всего. А важнее всего в жизни - ВРЕМЯ. Часто мгновение решает судьбу человека. А про годы я уже и не говорю. После распада СССР прошло более 30 лет! Предки ушли в другой мир, народилось новое поколение в условиях враждебное к России, ко всему русскому. А мы все думаем по-старинке. Приглашаем  в дом, усаживаем за стол, угощаем домашними яствами.  А гость то оказывается, если не явным врагом или преступником то уж хамом точно. Это совершенно чужие люди. Я не ведаю, что можно сейчас делать, но диктатура  и прямое  российское правление пошло бы на пользу. Ну и еще про ВРЕМЯ. Самые трудные вопросы в жизни, не откладывая, надо решать сразу.
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17 час.
юф
юра федулов
А у нас, в РФ, многим лучше?
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15 час.
Олег Самойлов
Что, по собственному опыту ЗАНОСЯЩЕГО знаешь?
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11 час.

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