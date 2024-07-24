ВПК "13 Донской казачий полк" приглашает в свои ряды 🫡🫡🫡 На днях ребята из военно-патриотического клуба посетили местечко "Прорва" на Хопре , где разместился палаточный лагерь учебно -полевых сборов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ВПК "13 Донской казачий полк" приглашает в свои ряды 🫡🫡🫡 На днях ребята из военно-патриотического клуба посетили местечко "Прорва" на Хопре , где разместился палаточный лагерь учебно -полевых сборов.