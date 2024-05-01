Личности убитых в Германии украинцев установили

Министерство иностранных дел Украины установило личности убитых в Германии граждан. В заявлении ведомства указывается, что погибшие украинцы были военнослужащими, которые проходили медицинскую реабилитацию в ФРГ.
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