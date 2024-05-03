ВС РФ стерли в пыль «элитную» натовскую бригаду Ольга ВайленкоВ результате спецоперации Российской Федерации на Донбассе, западные военные эксперты вынуждены признать катастрофические потери украинской армии, особенно в элитной 47-й механизированной бригаде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии