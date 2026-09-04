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Нижегородская правда

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Нижегородцы собирали детей в школу в промежутках между работой и сном

Нижегородцы собирали детей в школу в промежутках между работой и сном

Ко Дню знаний аналитики «Детского мира» и МегаФона выяснили, в какое время нижегородские родители чаще оформляли заказы для школьников и как выросла посещаемость популярных интернет-магазинов школьных товаров в июле – августе 2026 года.

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