"Союзмолоко" спрогнозировало рост себестоимости производства молока

В 2023 году в России прогнозируется рост себестоимости производства молока на 10-15% в. Такой прогноз сделал гендиректор национального союза производителей молока "Союзмолоко" Артем Белов во время Сибирской аграрной недели в Новосибирске.
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