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Чего ждать от курса валют: на какой уровень он выйдет после заседания Банка России

Чего ждать от курса валют: на какой уровень он выйдет после заседания Банка России

Чего ждать от курса валют: на какой уровень он выйдет после заседания Банка России Евгения КомароваБанк России 16 февраля должен принять очередное решение по ставке, что станет ключевым моментом для российской экономики.

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