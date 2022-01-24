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В Хабаровском крае расширили функционал единой «горячей линии» по COVID-19

В Хабаровском крае расширили функционал единой «горячей линии» по COVID-19

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, по поручению зампреда правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова в функционал «горячей линии» добавлена возможность проконсультироваться с врачом по телефону.

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