В Хабаровском крае расширили функционал единой «горячей линии» по COVID-19

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, по поручению зампреда правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова в функционал «горячей линии» добавлена возможность проконсультироваться с врачом по телефону.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, по поручению зампреда правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова в функционал «горячей линии» добавлена возможность проконсультироваться с врачом по телефону.
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