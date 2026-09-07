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Нижегородская правда

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Более 60 заявок поступило на грантовый конкурс «Голос традиций»

Более 60 заявок поступило на грантовый конкурс «Голос традиций»

Межрегиональный фестиваль «Голос традиций» пройдет в селе Хирино Шатковского округа 13 сентября. В ежегодном празднике фольклора и ремесел примут участие мастера самых разных направлений — от керамистов и кузнецов до фермеров и народных исполнителей.

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