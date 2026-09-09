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"Разваливается на глазах". Жители Новоалтайска возмущены удручающим состоянием стадиона

"Разваливается на глазах". Жители Новоалтайска возмущены удручающим состоянием стадиона

Приступить к реконструкции стадиона хотели еще в 2023 году, однако проблемы начались еще на стадии разработки проектной документации Жители Новоалтайска жалуются на состояние стадиона "50 лет Алтая" на ул.

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