"Разваливается на глазах". Жители Новоалтайска возмущены удручающим состоянием стадиона

Приступить к реконструкции стадиона хотели еще в 2023 году, однако проблемы начались еще на стадии разработки проектной документации Жители Новоалтайска жалуются на состояние стадиона "50 лет Алтая" на ул.
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