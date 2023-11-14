WABetaInfo: в WhatsApp появились голосовые чаты для групп из 33 человек

Разработчики WhatsApp объявили о запуске новой функции — голосовых чатов для больших групп. Нововведение позволит пользователям обмениваться голосовыми сообщениями в режиме реального времени с большим количеством собеседников, сообщает портал WABetaInfo.
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