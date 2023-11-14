Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 179 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Кирпиченко
    Примите за правило "Делать меньше, но лучше!" Настряпали галиматьи столько, что ужас берёт.Бондарчук рассказ...
  • Бендер Задунайский
    Брешут . У них в моде четкие имена . Свинной хвостик , Пятачок , Поросячье копытцо , Хрюкатана, Щеневмерлина. Из посл...Депутат Верховной...
  • Георгий Михалев
    Особняк неплохой и цена приемлемая. Надо посмотреть, что там за соседи, а то может какие отмороженные наркоманы.В США продают осо...

WABetaInfo: в WhatsApp появились голосовые чаты для групп из 33 человек

WABetaInfo: в WhatsApp появились голосовые чаты для групп из 33 человек

Разработчики WhatsApp объявили о запуске новой функции — голосовых чатов для больших групп. Нововведение позволит пользователям обмениваться голосовыми сообщениями в режиме реального времени с большим количеством собеседников, сообщает портал WABetaInfo.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх