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Украинские БПЛА впервые атаковали арктическую часть Урала

Украинские БПЛА впервые атаковали арктическую часть Урала

ВСУ впервые атаковали арктическую часть Уральского федерального округа. Из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание на территории топливно-энергетического комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе.

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