«Тампа» пригласила Остина Уотсона на просмотр. Форвард вошел в топ-5 по штрафу в прошлом сезоне НХЛ

31-летний игрок приедет в тренировочный лагерь «Лайтнинг» осенью, как сообщает CapFriendly. В минувшем сезоне Уотсон вошел в топ-5 игроков НХЛ по числу штрафных минут – 123 в 75 играх за «Оттаву».