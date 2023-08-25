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«Тампа» пригласила Остина Уотсона на просмотр. Форвард вошел в топ-5 по штрафу в прошлом сезоне НХЛ

31-летний игрок приедет в тренировочный лагерь «Лайтнинг» осенью, как сообщает CapFriendly.  В минувшем сезоне Уотсон вошел в топ-5 игроков НХЛ по числу штрафных минут – 123 в 75 играх за «Оттаву».

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