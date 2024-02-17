Главы МИДов G7 обсудили ограничения в космосе 

Министры иностранных дел стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) в ходе Мюнхенской конференции по безопасности обсудили ограничения в космосе из-за сообщений о возможных инициативах России.
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