Петр Ковалев/ТАСС Тот факт, что президент России Владимир Путин на различных встречах и мероприятиях улыбается означает благоприятное для РФ развитие событий в мире и наступление тяжелого момента для Украины и Запада.
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